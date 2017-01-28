СМИ: лидер "Шалтая-Болтая" дал показания против Михайлова из ФСБ

ФСБ России, как утверждается, задержала в октябре прошлого года в Санкт-Петербурге журналиста Владимира Аникеева по подозрению в причастности к деятельности хакерского сообщества "Шалтай-Болтай", которое публиковало переписку высокопоставленных чиновников. Как сообщает "Росбалт" со ссылкой на источники в спецслужбах, Аникеев дал показания против руководителя одного из подразделений Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова. Михайлов – как утверждает "Коммерсант" и другие СМИ – впоследствии был арестован и обвинен в госизмене.

Аникеев был задержан после прилета в Петербург с Украины. Его доставили Москву и обвинили в неправомерном доступе к компьютерной информации. Во время допроса журналист давал развернутые показания, которые привели к задержанию в декабре 2016 года Михайлова и его подчиненного в ЦИБ Дмитрия Докучаева.

По информации источников "Росбалта", в начале 2016 года подразделение Михайлова получило указание найти создателей проекта "Шалтай-Болтай". Они же утверждают, что позднее Михайлов сам начал курировать "Шалтай-Болтай".

Майор ФСБ Дмитрий Докучаев – третий фигурант дела о госизмене, о котором стало известно на этой неделе. Кроме Михайлова и Докучаева по нему, как утверждается, проходит глава отдела расследования компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов. Его арест подтвержден, информацию об аресте двух своих сотрудников ФСБ не комментирует.