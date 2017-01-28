Запрещён въезд в США иранскому режиссеру - номинанту на "Оскара"

Иранскому кинорежиссёру Асгару Фархади, номинанту на премию "Оскар", запретили въезд в США, где 26 февраля состоится церемония вручения наград Американской академии кино. Он расценил действия американских властей как неприемлемые.

Американские правозащитники подали иск в федеральный суд в Нью-Йорке об отмене действия введённого Трампом запрета на въезд в США граждан семи мусульманских стран. Активисты требует заблокировать эти меры в отношении иностранцев, имеющих действующую американскую визу.

Египетские власти не пустили на борт самолёта компании EgyptAir, отправлявшегося из Каира в Нью-Йорк, четырёх граждан Ирака и гражданина Йемена. Всех отправили на родину, несмотря на наличие у них подлинных документов.

Некоторые страны ЕС и Ближнего Востока, а также международные миграционные организации выразили обеспокоенность в связи с ужесточением президентом США Дональдом Трампом иммиграционных правил.

Подписанным в пятницу указом Трамп на 90 дней запретил въезд в США гражданам Ирана, Ирака, Сирии, Судана, Ливии, Йемена и Сомали. На 120 дней приостановлена общая программа приёма беженцев.