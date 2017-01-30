Адвокат Москаленко выступила в защиту блогера Александра Лапшина

Российский адвокат Каринна Москаленко призвала российских чиновников не допустить выдачи блогера Александра Лапшина Азербайджану.

В воззвании, адресованном главе Совета по правам человека при президенте России Михаилу Федотову и уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой, Москаленко напоминает, что "Россия последовательно борется с любыми попытками добиться выдачи своих граждан в другие страны". Текст воззвания опубликован в "Фейсбуке" Александра Лапшина, который после его ареста ведет его близкая подруга.

Как пишет Каринна Москаленко, экстрадиция Лапшина из Минска в Баку будет противоречить Договору о создании Союзного государства России и Белоруссии. Адвокат отмечает, что граждане Союзного государства пользуются равными правами и несут равные обязанности на территории другого государства-участника. Конституция России запрещает выдачу россиян в другие страны, следовательно, считает Москаленко, выдача блогера Азербайджану будет противоречить принципам союзного государства.

Александр Лапшин был задержан в Минске в середине декабря по запросу Азербайджана. В Баку блогера обвиняют в незаконном посещении Нагорного Карабаха и незаконном въезде в Азербайджан по украинскому паспорту (Лапшин является гражданином трех стран: России, Израиля и Украины).

Против экстрадиции Александра Лапшина высказались представители властей России, Израиля и Армении. В защиту блогера выступил также представитель Госдепартамента США. Несмотря на это, 17 января Генпрокуратура Белоруссии вынесла решение о его выдаче Азербайджану. Апелляция адвокатов Лапшина на это решение была отклонена 26 января.