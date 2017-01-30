Указ Трампа раскритиковали на премии Гильдии киноактеров США

Несколько американских актеров подвергли критике указ президента США Дональда Трампа, который запрещает въезд в страну беженцам и гражданам из семи мусульманских государств. Об этом сообщает Би-би-си.

В Лос-Анджелесе на вручении престижной премии Гильдии киноактеров США ведущий церемонии актер Эштон Кутчер приветствовал "тех, кто находится в аэропортах". "Ваше место в моей Америке", - отметил он.

Получившая награду за лучшую женскую роль в телевизионной комедии Джулия Луи-Дрейфус сказала, что как дочь бежавшего от нацистов французского еврея, может назвать ограничения на въезд лишь как "позорные и неамериканские".

27 января Дональд Трамп, следуя своему обещанию защитить страну от "иностранных террористов", подписал указ, на 90 дней приостанавливающий иммиграцию в США для граждан Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена. Вступление этого документа в силу привело к задержанию в американских аэропортах людей, имеющих легальное право на въезд в страну – в том числе постоянно проживающих в США.

Решение Трампа подвергли критике и ряд ближайших союзников Соединенных Штатов. Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что "не согласна" с ужесточением иммиграционных правил. Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала указ "ошибочным".