Вальс не устоял перед Амоном

Кандидатом в президенты от французских социалистов стал Бенуа Амон. Во втором туре открытых выборов 29 января он получил более 58,6 процента голосов избирателей, оставив позади Мануэля Вальса, набравшего менее 42 процентов голосов. Во втором туре праймериз приняли участие около двух миллионов сторонников левого политического лагеря – значительно больше, чем в первом туре, когда в общей сложности проголосовало порядка миллиона шестисот тысяч граждан.

На президентских выборах весной этого года Бенуа Амону придется противостоять еще двум кандидатам от левого лагеря – Эммануэлю Макрону и Жану-Люку Меланшону, а также лидеру правых радикалов Марин Ле Пен и кандидату от правоцентристов Франсуа Фийону, позиции которого существенно пошатнулись в последние дни в связи с громким политическим скандалом.

Это должен быть современный, инновационный, смотрящий в лицо будущему левый лагерь

У Социалистической партии Франции, созданной в 1971 году и избравшей своим лидером Франсуа Миттерана, отныне новое лицо. 49-летний депутат парламента от департамента Ивелин (регион Иль-де-Франс), Бенуа Амон, после прихода к власти социалистов в мае 2012 года, в течение почти двух лет являлся министром в аппарате президента Франсуа Олланда, уполномоченным по вопросам социальной экономии, солидарности и потребления. Затем неполные пять месяцев он был министром образования. В августе 2014 года Бенуа Амон подал в отставку и с тех пор не переставал критиковать политику нынешнего президента и правительства:

– После Франсуа Миттерана, Лионеля Жоспена, Сеголен Руаяль и Франсуа Олланда я имею честь олицетворять ваши ожидания прогресса, ваши надежды на справедливость. И я желаю идти к ним новым путем. Я убежден, что против правого крыла привилегированных, правых консерваторов и разрушительных правых радикалов наша страна нуждается в левом лагере. Но это должен быть современный, инновационный, смотрящий в лицо будущему левый лагерь, воспринимающий мир таким, какой он есть, а не таким, каким он был, способный создать и принести народу желаемое будущее, – заявил кандидат в президенты от Социалистической партии Франции.

Какой при этом будет политика президента Амона на международной арене, пока остается загадкой

Бенуа Амон обещает французам к 2025 году запретить дизельное топливо, сократить использование атомной энергии. Но еще раньше, в 2018 году, он предлагает ввести единый прожиточный минимум для всех граждан вне зависимости от доходов, оказать необходимую помощь прибывающим на французскую землю мигрантам, провести референдум о новой конституции, которая ляжет в основу Шестой Республики, ввести единый семилетний президентский срок без права на переизбрание.

Какой при этом будет политика президента Амона на международной арене, пока остается загадкой. В его программе нет конкретики о будущих отношениях, например, с США и Россией. В одном из недавних интервью французскому телевидению он назвал ситуацию в Алеппо "самой большой гуманитарной драмой последних десятилетий", заявив, что будь он президентом, непременно бы лично отправился в осажденный сирийский город, как в 1992 году в Сараево отправился Франсуа Миттеран. Кроме того, как он заявил в интервью изданию Le Monde, в качестве президента он непременно признал бы Палестинское государство.

У левого политического крыла во Франции отныне три кандидата в президенты: новоизбранный лидер Соцпартии Бенуа Амон, Эммануэль Макрон – экс-министр экономики в правительстве Мануэля Вальса, а ныне лидер движения "Вперед!" (En Marche!), и Жан-Люк Меланшон, лидер движения "Непокорная Франция" (La France insoumise). Двое последних не принимали участия в открытых выборах Соцпартии и ее союзников, но именно их в правом и праворадикальном лагере считают наиболее серьезными соперниками в предстоящей предвыборной гонке за пост президента.

Франсуа Фийон назвал публикацию сатирического издания клеветой, заявил, что будет бороться за честь своей супруги

Наличие не одного, а сразу трех кандидатов существенно укрепляет позиции левого политического лагеря на весенних президентских выборах. На руку "левым" и тот факт, что единственный кандидат в президенты от правоцентристов Франсуа Фийон в настоящее время находится в центре громкого политического скандала. Политическое будущее экс-премьера в аппарате президента Николя Саркози, до недавнего времени – бесспорного фаворита умеренного правого крыла, теперь представляется крайне туманным. На этом этапе Фийон передал на рассмотрение следователей национального суда по финансовым делам все документы, касающиеся работы его супруги парламентским атташе в период с 1998 по 2006 год и в 2012 году, а также ее деятельности в качестве литературного редактора издания Revue des deux mondes.

Как ранее сообщало Радио Свобода, после публикации в среду, 25 января, в сатирическом еженедельнике Le Canard enchaîné материала о работе Пенелопы Фийон в Национальной ассамблее (нижней палате французского парламента), за которую она в общей сложности получила свыше полумиллиона евро из госказны, суд по финансовым делам начал расследование по подозрению в фиктивном трудоустройстве и хищении государственных средств. Франсуа Фийон назвал публикацию сатирического издания клеветой, заявил, что будет бороться за честь своей супруги и откажется баллотироваться в президенты лишь в случае подачи против него обвинений. Связанный с его именем скандал не помешал кандидату в президенты от партии "Республиканцы" активизировать свою предвыборную кампанию. В воскресенье, 29 января, он прибыл на политический митинг в Париже в сопровождении своей супруги и был встречен бурными аплодисментами.