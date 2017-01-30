СМИ: правительство против въезда в Россию иностранцев с ВИЧ

В правительстве России отказались снять запрет на въезд и проживание в стране ВИЧ-инфицированных иностранцев. Об этом сообщает РБК.

Ранее министерство здравоохранения России подготовило проект плана государственной стратегии противодействия вирусу ВИЧ до 2020 года. В документе, среди прочего были предложения по борьбе с дискриминацией ВИЧ-инфицированных. В частности, о снятии ограничения для зараженных людей на въезд и проживание в России, а также на усыновление и службу в армии. Последний пункт ни в одном из ведомств сомнению не подвергли. Однако первые два не поддержали в МВД и министерстве экономического развития России. Там считают, что такая борьба с дискриминацией может угрожать национальной безопасности государства – в части защиты здоровья населения.

Сейчас в Россию могут въезжать только те иностранцы, чьи близкие родственники являются гражданами страны и постоянно находятся на её территории. Такое решение было принято в начале прошлого года после постановления Конституционного суда.

Кроме того, из-за замечаний министерства финансов России из плана исключен пункт о дополнительном финансировании для борьбы с инфекцией в размере 70 миллиардов рублей.

В России более миллиона ВИЧ-инфицированных.