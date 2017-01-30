Заводом по выпуску двигателей "Протонов" будет управлять "Энергомаш"

Воронежский механический завод, выпустивший бракованные двигатели для ракет-носителей "Протон", передадут под управление научно-производственному объединению "Энергомаш", чтобы исправить критическую ситуацию на предприятии. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Эту информацию подтвердил генеральный директор "Энергомаша" Игорь Арбузов.

В декабре 2016 года произошла авария грузового космического корабля "Прогресс", следовавшего на Международную космическую станцию. Её причиной были названы неполадки в двигателе ракеты-носителя. После этого запуски "Протонов" были приостановлены.

На прошлой неделе корпорация "Роскосмос" решила вернуть на Воронежский механический завод все двигатели для двух ступеней ракеты "Протон" из-за неполадок, обнаруженных во время испытаний. Расследование показало, что при сборке двигателей использовались "неликвидные компоненты", в частности, менее жаростойкие металлы. ФСБ и Следственный комитет проводят проверку.

Возврат двигателей на завод повлечет серьезный сбой графика стартов ракет. Ожидается, что следующий запуск "Протона" с космодрома Байконур состоится не ранее лета, хотя прежде был запланирован на февраль.