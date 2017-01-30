Адвокаты: преследования крымского юриста носят политический характер

Юристы из 15 регионов России обратились к Федеральной палате адвокатов с просьбой не допустить политического преследования адвоката Эмиля Курбединова, задержанного на минувшей неделе в аннексированном Россией Крыму.

В открытом письме, направленном от имени 33 адвокатов, говорится, что обыски у Курбединова и его последующий арест носят политический характер и направлены на отстранение адвоката от профессиональной деятельности.

Авторы обращения также подчеркивают, что судебная система в Крыму низведена до состояния формальной инстанции, а крымские суды не выполняют элементарные нормы законодательства.

26 февраля Эмиль Курбединов, отстаивающий права крымских татар на полуострове, был арестован на 10 дней по обвинению в распространении экстремистских материалов в интернете. В его квартире и офисе прошли обыски. В момент задержания Курбединов направлялся в Бахчисарай, где должен был представлять интересы активиста, обвиненного в связях с организацией "Хизб ут-Тахрир", которую российские власти признали террористической и запретили.