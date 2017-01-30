В Донбассе обостряется ситуация, растут потери

В промышленной зоне вблизи Авдеевки, расположенной в пригороде Донецка, утром в понедельник погибли трое украинских солдат, более десяти были ранены. В предыдущий день, по официальным данным, погибли пятеро военнослужащих. Обострение ситуации в этом районе началось в воскресенье. Киев и представители самопровозглашенной "Донецкой народной республики" обвиняют друг друга в начале наступления на свои позиции.

По версии Министерства обороны Украины, обострение ситуации произошло в ночь на воскресенье, когда позиции украинской армии у Авдеевки подверглись мощному обстрелу, а затем штурму. Находящийся в Донецке один из основателей вооруженного формирования "Бригада "Восток" ДНР" Александр Ходаковский сообщил Русской службе Би-би-си, что активные боевые действия начали украинские войска. Он утверждает, что это были не регулярные подразделения Вооруженных сил Украины, а один из добровольческих батальонов. Подтверждения этой информации из независимых источников нет.

В понедельник в Берлине состоялась встреча президента Украины Петра Порошенко и канцлера Германии Ангелы Меркель. Канцлер выразила обеспокоенность развитием событий в Донбассе и заявила, что для поиска мирного урегулирования необходимо соблюдать условия Минских договоренностей.