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Новости

Для автора поста с оправданием бойни в Орландо требуют 3 года колонии

Рамиль Ибрагимов в суде

Рамиль Ибрагимов в суде

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В Татарстане обвинение требует приговорить местного предпринимателя Рамиля Ибрагимова к трем годам колонии из-за его записи в соцсетях с поддержкой стрельбы в гей-клубе в Орландо. Об этом сообщает проект "Idel.Реалии".

В отношении Ибрагимова возбуждено дело по статье о призывах к терроризму, а его защита требует заменить обвинение на "возбуждение ненависти".

14 июня 2016 года Рамиль Ибрагимов разместил в своем аккаунте в "Инстаграме" пост, в котором в грубой форме одобрил убийство 49 человек в Орландо и выразил сожаление, что раненые в результате стрельбы в гей-клубе Pulse выжили. Позднее он писал, что его неправильно поняли, а на суде назвал свой поступок глупым и необдуманным.

12 июня в ночном гей-клубе в Орландо 49 человек стали жертвами вооруженного нападения, еще 53 получили ранения. Открывший стрельбу 29-летний Омар Матин, американский гражданин афганского происхождения, погиб в перестрелке с полицией. Его действия были квалифицированы как теракт.

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