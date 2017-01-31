ОНК: Никиту Белых переведут в больницу "Матросской тишины"

Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых переведут из следственного изолятора "Лефортово" в больницу "Матросской тишины", где ему предстоит медицинское обследование. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Еву Меркачеву.

Белых будут осматривать гражданские врачи, подчеркнула она.

В минувшую среду стало известно, что в СИЗО у арестованного возникли проблемы с ногой, а назначенное тюремными медиками лечение не приносит результата. Белых, страдающий диабетом, также сообщил, что из-за проблем со здоровьем уже несколько дней ничего не ест.

Следствие утверждает, что Никита Белых получил взятку в 400 тысяч евро. Бывший губернатор находится под арестом. Он отвергает обвинения, заявляя о провокации.