Никита Белых жалуется, что в СИЗО у него "отнялась" нога

Бывший глава Кировской области Никита Белых, арестованный по подозрению в получении взятки, за полгода пребывания в следственном изоляторе стал похож на инвалида. Об этом написала в "Московском комсомольце" журналист, член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.

Навестившие экс-губернатора в московском СИЗО "Лефортово" члены ОНК сообщили, что Белых едва волочит ногу, а назначенное тюремными медиками лечение не приносит результата. Белых рассказал, что иногда не может даже дойти до двери камеры, чтобы взять таблетки. Он также сообщил, что из-за проблем со здоровьем уже несколько дней ничего не ест. Несмотря на это администрация СИЗО запретила наблюдателям беседовать с Белых в камере, что является нарушением прав заключенного, отмечают члены ОНК.

Белых также пожаловался, что за все время нахождения под арестом следователь не дал ему ни одного свидания с родными – даже с матерью – из-за якобы угрозы следствию.

Кроме того, экс-губернатор до сих пор не получил разрешение на свадьбу в следственном изоляторе, о которой он просил полгода назад.

Никита Белых с июня находится под арестом. Следствие утверждает, что он получил взятку в 400 тысяч евро. Он отвергает обвинения, заявляя о провокации.