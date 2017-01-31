ЕС: усилить сотрудничество с США в деле поддержки Украины

8 стран Европейского Союза призвали к более тесному сотрудничеству с США в деле поддержки реформ на Украине.

Нашей медиакорпорации удалось ознакомиться с документом, в котором говорится, что продвижение демократических реформ на Украине отвечает и интересам ЕС, и интересам США.

Авторы обращения - Великобритания, Дания, Латвия, Литва, Польша, Швеция, Финляндия и Эстония - подчеркивают, что Украина может стать показательным примером для всего региона, но это потребует долгосрочных политических обязательств, а также международной поддержки.

Документ появился в условиях обеспокоенности Европы тем, что президент США Дональд Трамп будет проводить курс на улучшение отношений с Россией и в этой связи сократит помощь Украине.

Проект что будет представлен на обсуждение министров иностранных дел стран ЕС 6 февраля.



