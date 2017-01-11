"Россия будет уважать США гораздо больше"? Эфир в 21:05

Уходящий президент США Барак Обама в Чикаго попрощался с гражданами . В Конгрессе проходит жесткое обсуждение кандидатуры Рекса Тиллерсона на ключевой пост госсекретаря США.

Избранный президент США Дональд Трамп провел на фоне нового скандала за 9 дней до своего вступления в должность свою первую пресс-конференцию в качестве президента США.

Скандал вновь связан с Россией. И самые острые вопросы оказались заданы о ней и о Владимире Путине.

«Российский фактор» в политке США обсудят российские и американские политологи Мария Снеговая, Эрик Ширяев, Виктор Кувалдин.

Ведет передачу Михаил Соколов.

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