Навальный ждёт принудительной отправки в Киров, хотя сам купил билет

Оппозиционного политика Алексея Навального доставили в управление службы судебных приставав, где он ждёт принудительной отправки на суд в Киров. При этом соратники Навального сообщили, что он и так купил билет до Кирова и собирался добровольно явиться на суд по делу "Кировлеса", по которому его обвиняют в хищении.

Ранее судья удовлетворил ходатайство обвинения о принудительном приводе на заседание суда в Кирове подозреваемых Алексея Навального и бизнесмена Петра Офицерова.

В ноябре 2016 года Верховный суд отменил решение Ленинского суда Кирова, который приговорил Навального и Офицерова к условному сроку наказания по делу о хищении в компании "Кировлес". Дело отправили на пересмотр.

До этого Европейский суд по правам человека признал первый приговор неправосудным.