Во Франции разгорается скандал вокруг кандидата в президенты Фийона

Во Франции разгорается скандал кандидата в президенты от консерваторов Франсуа Фийона, которого обвиняют в фиктивном трудоустройстве его родных.

31 января полиция провела обыск в его кабинете в здании парламента. Сотрудники Фийона добровольно передали все затребованные документы.

На прошлой неделе сатирический еженедельник Canard Enchaine ("Канар аншене") написал о том, что жена Фийона получила около миллиона евро из парламентского фонда, числясь помощником депутата, но не выполняя при этом никакую работу. Аналогичные обвинения были выдвинуты в адрес двух из пяти детей супругов Фийон.

Кандидат в президенты назвал все обвинения клеветой.

По данным последних опросов, после первого тура президентских выборов будет лидировать глава ультраправых Марин Ле Пен, второе место займёт Фийон, на третьем - будет независимый кандидат левого толка Эммануэль Макрон. В тройку не попал кандидат социалистов Бенуа Амон.

Первый тур выборов президента Франции назначен на 23 апреля, второй - на 7 мая.