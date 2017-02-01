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Новости

В Кирове 1 февраля продолжится процесс по "делу Кировлеса"

Алексей Навальный

Алексей Навальный

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В Кирове 1 февраля продолжится повторное рассмотрение "дела Кировлеса" в отношении оппозиционного лидера Алексея Навального и предпринимателя Петра Офицерова. По версии обвинения, Алексей Навальный, будучи советником губернатора Кировской области, совместно с Петром Офицеровым организовал хищение десяти тысяч кубометров леса, и это нанесло ущерб бюджету Кировской области в размере 16 миллионов рублей. На заседание оба подсудимых доставлены принудительно.

В ходе процесса – в декабре 2016 года – Алексей Навальный объявил, что намерен участвовать в президентских выборах 2018 года. При этом, обвинительный приговор по делу "Кировлеса" лишает его этой возможности – осужденные по тяжким статьям не могут принимать участия в выборах. Ранее адвокаты заявили, что у них есть информация: Алексею Навальному будет назначен реальный срок наказания.

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