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Новости

Петербург: встречи депутатов с избирателями приравняют к митингам

Законодательное собрание Петербурга, архивное фото

Законодательное собрание Петербурга, архивное фото

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Законодательное собрание Петербурга приняло в первом чтении законопроект, запрещающий депутатам проводить публичные встречи с избирателями без согласования с властями.

Проект поправок в закон о статусе депутатов был внесен по инициативе "Единой России". Член этой партии Александр Тетердинко заявил в среду, что под видом встреч с избирателями проходят митинги, "дестабилизирующие ситуацию в городе", сообщает издание MR7.ru.

Речь идет о двух акциях против передачи Исаакиевского собора в ведение Русской православной церкви, которые носили статус встречи с парламентариями.

Законопроект поддержали 39 депутатов, 7 высказались против. В конце декабря аналогичные поправки в закон приняла Московская городская дума. Противники этого решения заявляют, что оно лишит граждан последней законной возможности собираться для проведения публичных акций.

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