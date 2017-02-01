Депутаты просят наказать участников акции против передачи Исаакия РПЦ

Группа депутатов Законодательного собрания Петербурга от партий "Единая Россия" и ЛДПР требует от МВД, Генеральной прокуратуры и Следственного комитета привлечь к ответственности участников митинга и пикета против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

Спикер Заксобрания Вячеслав Макаров сравнил митинг на Марсовом поле и пикет внутри собора с акцией Pussy Riot в Храме Христа Спасителя в Москве. Он заявил, что участники этих мероприятий ставили своей целью "оскорбить чувства верующих", сорвать богослужение и нарушить общественный порядок.

Запрос поддержали 39 депутатов.

Также в среду агентство ТАСС сообщило, что Петербургская епархия Русской православной церкви отвергла предложенную депутатом Госдумы Виталием Милоновым идею о проведении крестного хода в поддержку передачи храма.

28 января около пяти тысяч человек вышли на акцию на Марсовом поле против передачи Исаакиевского собора в ведение РПЦ, о котором 10 января объявил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Митинг не был согласован с администрацией города.