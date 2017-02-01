Тайна загробной частной жизни

Депутат Госдумы Наталья Поклонская продолжает борьбу с фильмом Алексея Учителя "Матильда", посвященным взаимоотношениям Николая II и балерины Матильды Кшесинской. 30 января она заявила, что направила в Генеральную прокуратуру повторный запрос на проверку фильма:

Наталья Поклонская

За несколько месяцев я получила массу обращений по фильму "Матильда" - в общей сложности 10 тыс. подписей против выхода картины. Первый запрос в Генпрокуратуру о необходимости проведения проверки был перенаправлен в Санкт-Петербург, и ответ пришел за подписью и.о. прокурора города. Из него следует, что проверка коснулась только двухминутного рекламного ролика - трейлера, размещенного в интернете.

Конечно, я абсолютно не согласна с подобным подходом и направила в Генпрокуратуру новый запрос. В нем указывается на необходимость изучить утвержденный к съемкам сценарий фильма, не дожидаясь массовой премьеры. В комиссию прошу привлечь экспертов из числа профессиональных историков и представителей Церкви, поскольку главными героями являются лица, официально канонизированные Русской Православной Церковью. Кроме того, на мой взгляд, следует проверить законность расходования бюджетных средств, выделенных Фондом кино на эту картину.

Люди, которые просят меня поддержать их, пишут, что в основу сюжета фильма легли выдуманные романтические отношения святого государя Николая II и балерины Мариинского театра Матильды Кшесинской. При этом роль канонизированного императора досталась Ларсу Айдингеру - немецкому актеру, исполнявшему ранее одну из главных ролей в порнографическом фильме. <...>

Обращающиеся ко мне люди уверены, что "Матильда" - сознательное кощунство и издевательство над чувствами верующих, что он направлен на разжигание межнациональной и религиозной розни. Разумеется, нет никакого смысла объяснять создателям этого фильма, почему нельзя глумиться над христианскими святынями, оскорблять имена, почитаемые православными. Потому как авторы киноленты это делают осознанно и далеко не бескорыстно. <...>

А авторы картины, прикрываясь словами о свободе творчества, помимо всего прочего, грубо нарушают право на неприкосновенность частной жизни государя Николая Александровича Романова и Его Семьи. Таким образом, полагаю, что в действиях создателей фильма могут усматриваться признаки состава по ряду уголовных преступлений, предусмотренных статьями 128-1, 137, 138, 139 УК РФ.

Идея защиты чести и тайны личной жизни покойного Николая II не нашла понимания у большинства комментаторов.

Fyodor Krasheninnikov

Мне кажется, у тетеньки какой-то сдвиг на почве последнего нашего Государя. Ей бы серьезно обследоваться, нельзя же так переживать из-за давно мертвого человека, тем более из-за общеизвестных фактов его биографии.

Это вот как некоторые греки возмущались, что в американском фильме намекнули, что А.Ф.Македонский был неравнодушен в том числе и к мужчинам. При том что это не новость последние 24 века.

Николай-то в этом смысле действительно святой - сначала эта Матильда, потом царица. Нашла из-за чего переживать, а!

Andrey Volna

"Оскорбление представителя власти"...

Может, обьяснить ей, наконец, что он уже умер. Убит.

Если без иронии, то именно этот человек совсем ещё недавно отвечал за надзор над соблюдением российского законодательства.

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Alexey Serezhkin

Интересно, почему она не защищает неприкосновенность частной жизни Ильича, выложенного напоказ в мавзолее? Да и фильм Ленин в октябре надо запретить и возбудить уголовные дела - там в явном виде свержение государственного строя.

Павел Шехтман

А что гражданин Пушкин А.С. сообщил заведомо ложные и порочащие сведения о гражданине Годунове Б.Ф. и гражданине Италии Сальери А., безосновательно обвинив их в тяжких уголовных преступлениях, Поклонскую не беспокоит?

Olga Schershneva

Помните, как в "Собаке Баскервилей" склочный дед написал иск в суд по поводу того, что раскопки могилы древнего человека произведены с нарушением, потому что отсутствует разрешение его родственников? )))

Екатерина Шульман

Ходят слухи, будто он собирается привлечь к ответственности доктора Мортимера за то, что тот разрыл какую-то могилу, не заручившись согласием ближайших родственников погребенного. Как вы догадываетесь, речь идет о черепе неолитического человека, обнаруженном при раскопке кургана в Длинной низине.

Yulia Zheleznyakova

Хоть историю в школе отменяй. Там что ни урок- то распространение сведений о частной жизни лица, и, что характерно, ни одного согласия этого самого лица!

Ekaterina Vinokurova

Очень страшно за создателей фильма "Викинг".

Ведь они гнусно покопались в частной жизни князя Владимира Святого и Рогнеды, без всякого их на то согласия(

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Многие отмечают, что при таком отношении к Николаю II у депутата Поклонской могли бы возникнуть возражения и по поводу мавзолея Ленина.

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Elena Zelinskaya

Я БЫ, возможно, посочувствовала переживаниям страдальцев, оскорбленных еще никем не виденным фильмом МАТИЛЬДА, если бы их в первую очередь волновало, что на главной площади страны, на почетном месте, лежит труп убийцы человека, за которого они, якобы так оскорблены..

Часто, кстати, задаю себе вопрос: почему их значительно сильнее оскорбляет не сама реальность, а ее отражение?

Сила искусства? Раздраженное воображение? Избирательность по принципу - на кого могу кидаться, на том и срываю злость?

Александр Минкин

Неприкосновенность частной жизни действительно важнейшая вещь! Но гораздо больше, чем «Матильда», неприкосновенность частной жизни святого Николая II и его семьи нарушил Ленин. Сам он, конечно, не стрелял, но вождь отвечает за всё, не так ли? Если бы Ленин был против, то убийцы были бы наказаны, не так ли? Однако они были награждены и увековечены (например, метро «Войковская» и пр.).

Что же это творится, граждане?! Борец с «Матильдой» Наталья заседает в Думе с Зюгановым и его партией, для которых Ленин — святой! Они поклоняются мощам (мумии) того, кто постоянно называл в своих речах и статьях святого Николая II — Николаем Кровавым. (Откройте любое собрание сочинений Владимира Ильича.)

Это ж несоизмеримо по весу: какая-то легковесная, легкомысленная балерина и — вождь мирового пролетариата, создатель первого в мире государства рабочих и крестьян. Не фильм надо расследовать, а Ленина из Мавзолея изымать. Тем более неприкосновенность личности нарушается и там. Кто попало ходит смотреть на труп, а покойный на это не давал разрешения, да и вдова была прямо против.

К идейным наследникам довольно-таки кровавого Ленина у Поклонской претензий нет. На Зюганова она не кидается с кулаками.

Чересчур пристрастное отношение Поклонской к фигуре Николая II не впервые становится поводом для обсуждения и насмешек.

Антон Орехъ

Наталья Поклонская славная девушка, но с приветом. Не сумасшедшая, не дурочка, а именно с приветом. Так бывает, когда человека на чем-то клинит. Ее заклинило на Николае Втором. Она пришла с его портретом в виде иконы на «Бессмертный полк». Как бы эту акцию теперь не использовали в пропагандистских целях, но акция эта сама по себе замечательная. А Поклонская решила устроить там балаган с этим Николаем. Хотя с учетом ее пробелов в освоении школьной программы, возможно, что Наталья искренне верила, что Николай Романов пал в борьбе с фашизмом. Во всяком случае, какие-то немцы в связи с ним, кажется, упоминались. Не знаю, как в этом году, но вот когда наступал год 2016, Поклонская обратилась к народу с поздравлением на фоне портрета последнего русского царя. Так что в каком-то смысле ее борьба с фильмом про любовь будущего императора и балерины Кшесинской логична. Не удивительно и то, что нашлось у Поклонской сколько-то тысяч последователей, которые собирают подписи и приманивают прокурорские и прочие проверки на предмет расходования бюджетных средств и вмешательства в частную жизнь.

Клинит на православных образах сейчас много разного народу. А я считаю перспективной идеей дополнить статью о неприкосновенности частной жизни еще одним параграфом про неприкосновенность жизни святых. Это было бы крайне своевременно, потому что сейчас у нас кино сняли про святого князя Владимира. Кино получилось с двусмысленными подтекстами и надо бы проверить, не тратились ли и здесь бюджетные деньги и насколько соблюдены чувства верующих в конкретном случае с Владимиром. А заодно пресечь всякие обсуждения его роли в нашей истории, чтобы не вмешиваться в частную жизнь князя. И следует повнимательнее изучить древние летописи на предмет клеветы.

По логике Поклонской, частная жизнь не имеет срока давности – и не важно, что императора Николая скоро уж сто лет, как нет на этом свете. Но в этом случае в частную жизнь нельзя влезать и через двести лет, и черед пятьсот и через тысячу. Не одного же Николая Александровича защищать о посягательств. Доступ к летописям надо ограничить, фильм про Владимира с проката снять, дабы не допустить разжигания страстей. А потом провести ревизию уже отснятого. Например, фильм «Агония». Очень рекомендую Наталье посмотреть данную кинокартину, в которой император показан так, что уж лучше бы он с Матильдой шашни развивал. Слабовольный пьяница, который Россию профукал. Ничего святого в нем нет, жалкий, несчастный мужчина. А еще подумал я о неожиданном. Потому что фильм про Николая и Матильду выйдет только осенью, а рекламу ему Поклонская сделала такую, что даже дополнительных средств в раскрутку вкалывать не надо. Вот и подумаешь невольно, на кого она вообще работает, Поклонская Наталья?

Виктор Матизен

Сдается мне, что депутат-девица Поклонская не просто поклоняется Николаю II, а втайне считает себя его сакральной женой и ревнует венценосного супруга к прекрасной Матильде. Будет крайне прискорбно, если прокуратура не внимет голосу оскорбленного женского чувства, суд не примет к рассмотрению дело о защите чести и мужского достоинства императора всея Руси, и не состоится процесс века, по мотивам которого Учитель мог бы снять (в Голливуде) вторую серию своего фильма, основанную на реальных событиях, инициированных первой серией, сорвать рекордную кассу, сшибить десяток "Оскаров" и триумфально войти в историю кино. Короче, требую суда над "Матильдой"!!!

P.S. Открыт прием заявок на исполнение роли Поклонской.

"Медиазона" разбирает претензии депутата с юридической точки зрения:

Право на личную и семейную тайну Николая II, которые стремится защитить Поклонская, согласно Гражданскому кодексу (статья 150), относятся к «нематериальным благам, принадлежащим человеку от рождения или в силу закона». Согласно статье 17 Гражданского кодекса правоспособность гражданина прекращается с его смертью (последний российский император был убит в 1918 году). Но вместе с тем, кодекс допускает «предусмотренные законом» случаи, когда «нематериальные блага, принадлежавшие умершему, могут защищаться другими лицами». Как правило, речь идет о сохранении тайны усыновления и подробностей жизни умершего, разглашение которых может затронуть его еще живущих родственников. <...>

И, наконец, к своему письму в прокуратуру Наталья Поклонская должна приложить личное заявление потерпевшего — видимо, самого Николая II. Без него ее обращение просто не могут принять.

То, что требования Поклонской выглядят абсурдно, еще не значит, что они не будут выполнены, отмечает в "Ведомостях" Андрей Колесников:

Депутат обнаружила в фильме нарушение права Николая II на неприкосновенность частной жизни, закрепленного в Конституции РФ 1993 г., до которой император не дожил по ряду причин. Распространение сведений о частной жизни Николая, причем «без его согласия», которое тоже непросто получить в силу досадных историко-биологических обстоятельств, карается, напоминает Поклонская, лишением свободы до двух лет («двушечка»). Кроме того, используя метод юридической археологии, депутат нашла признаки таких составов преступлений, как клевета и оскорбление представителя власти. Правда, власти несуществующего государства. Но на это у Поклонской есть ссылка на Свод законов Российской империи. В конце концов, получили же девушки из Pussy Riot «двушечку» практически в соответствии с решениями Трулльского собора (VII в.), почему бы не сослаться в подтверждение потенциального иска на акты более чем столетней давности? Сам фильм, с точки зрения депутата, – оскорбление чувств верующих.

Можно было бы происходящее вокруг фильма счесть театром абсурда, но, например, обвинительный приговор за репост статьи о том, что Гитлер и Сталин в 1939 г. готовили нападение на Польшу, – не меньший абсурд. Пакет Яровой – это Ионеско с Беккетом, приправленные Стоппардом. Законы против усыновления и об иностранных агентах – пещера и архаика. Стоит ли продолжать список?

Комментаторы, впрочем, отмечают, что и у Алексея Учителя могут найтись защитники в верхах.

Рыклин Александр

Чего-то я не понимаю с Поклонской и "Матильдой"... Алексей Учитель вроде же встроенный в систему чувак... Со всеми Михалковыми дружит... А чего она наезжает? Разве так можно? Причем, так рьяно взялась...

Сам режиссер недоумевает, почему фильм, еще не вышедший в прокат, вызывает такие эмоции, сообщает РИА Новости.

Я не знаю, почему депутаты и общественники, которые не видели фильма, продолжают писать письма с жалобами. Фильм еще никто не видел

В защиту Поклонской выступают те, кто считает, что в "Матильде" недостоверно отражена реальность.

Лариса Узлова

Для мнения о фильме в данной ситуации трейлера достаточно. Однозначно не стану смотреть. Сам режиссёр признал, что в фильме реальность перемешана с вымыслом. Да, прошло сто лет, но тема свержения царя все равно кровоточит. Для кого-то это лишь фон для жвачки и попкорна, "отчего не позабавиться" - что ж, воля ваша. Фильм лживый, причём в важных моментах жизни царя, даже если бы он и не был канонизирован. Не падала корона с него на коронации. Не был он безвольным хлюпиком, наблюдающим в бинокль, как падают одежды с балерины - этих сцен трейлера достаточно, чтобы оставить просмотр любителям попкорна и дешёвых сенсаций.

Stas Eliseev

Честно говоря, после просмотра трейлера я готов поддержать г-жу Поклонскую в части ее претензий относительно денег. 700 факинмиллионов рублей на это?!

Отдельная ирония, конечно, в том, что Мария-Матильда Адамовна-Феликсовна-Валериевна Кшесиньская и через 45 лет после смерти (балерина прожила почти век) продолжает высасывать из России деньги. И через сто лет после революции в этой бездонной дыре продолжают исчезать государственные миллионы. Какой-то космический мегапылесос. Мощнейшее колдовство.

Есть и мнение, что Поклонская просто качественно отрабатывает запросы населения, выполняя нормальную для депутата Госдумы работу.

Алексей Коновалов

Меня интересует один вопрос. А что делают с жалобами на "Матильду" другие депутаты Госдумы? С Наталья Поклонская все понятно - к ней в установленном порядке обратились люди. Она сделала совершенно справедливый запрос во все соответствующие инстанции. Выполнила свою функцию народного избранника - проводника между людьми и властью. При этом всячески пытается довести свою работу до конца и не позволяет даже прокуратуре отделаться отписками на свои запросы.

Но ведь такие жалобы пачками носят и в другие депутатские кабинеты! Я тут на днях разговаривал с помощником депутата от КПРФ (Павла Дорохина) Николаем Мишустиным. Он рассказал, что православные активисты даже к коммунистам носят жалобы на "Матильду". Якобы собрали уже 35 тысяч подписей против проката фильма. И некоторые коммунисты уже давно перешли на сторону противников "Матильды".

"Никто уже не сомневается, что фильм не выдерживает никакой этичной и духовно-нравственной критики. Он глубоко кощунственный и богохульный. Даже показанный трейлер фильма скверен", - поделился со мной своими соображениями Мишустин. <...>

Ну Бог с ними - с коммунистами. Вопрос в другом. Когда Станислав Говорухин открыто заявляет, что если бы ему поступили эти жалобы на "Матильду", то через него они уж точно не прошли бы дальше. То есть он их просто выбросил бы в корзину? Обращения граждан... народный избранник... А как же соответствующий закон "Об обращениях граждан"? Так делают все депутаты современной Госдумы? А ведь там есть четкая процедура работы с письмами и жалобами, которая контролируется аппаратом парламента. Ерунда какая-то получается...

Наталья Поклонская сейчас один из лидеров в Госдуме по количеству поступивших к ней обращений. Пишут из разных регионов России. И на соседей жалуются, и на губернаторов-взяточников. Несколько раз видел лично, как она сидит и читает эти огромные пачки обращения. Каждое письмо регистрируется и составляется ответ. Может быть, это просто у нее глупая прокурорская привычка? И скоро она также, как и все остальные депутаты, начнет выкидывать обращения в корзину? Ну чтобы не было возмущенных криков со всех сторон, что она делает что-то не то и не так... уровняется с депутатами, которые ничего не делают и остаются долгие годы любимыми народом...

О многочисленных запросах на проверку "Матильды" сообщают не только депутаты. В конце прошлого года стало известно, что после обращения православных активистов Кубанская митрополия отказалась благословить фильм к просмотру. Эту новость откомментировал кинокритик ​Андрей Плахов:

Когда Кубанская митрополия РПЦ называет еще не существующую картину Алексея Учителя “Матильда” вредной, ей вторит глава Патриаршего совета по культуре, наместник Сретенского монастыря Москвы епископ Егорьевский Тихон -- нам говорят: церковь не имеет к этому никакого отношения, это – провокация.

Когда митрополит Новосибирский и Бердский Тихон (памятный инициатор травли “Тангейзера”) называет балет "Щелкунчик" "оккультной постановкой" и предлагает вместо Чайковского ставить оперу “Рождество” (композитор — жена новосибирского священника Ираида Сальникова) – говорят, что это частное мнение одного священнослужителя.

Когда патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, выступая на Рождество, утверждает, что провокационные изображения, оскорбляющие чувства верующих, нельзя считать произведениями искусства, и приводит в качестве примера гравюры Вадима Сидура, ставшие объектом атаки православных активистов на выставке в Манеже – не говорят ничего.

А надо бы сказать, что пора принимать закон о защите от оскорблений чувств верующих в искусство.

Недавно активисты организации «Христианское государство — святая Русь» пригрозили, что будут громить кинотеатры, в которых выпустят фильм в прокат. В своем обращении они уведомляют директоров кинотеатров:

1.Любой баннер, афиша, рекламная листовка с информацией о прокате фильма «Матильда» будет рассмотрена, как ваше желание унизить Святых Православной Церкви и провокация к «русскому майдану».

2.Любое ваше заявление в полицию, прокуратуру или органы правопорядка будет расценено, как желание заработать на прокате фильма «Матильда», порочащего Святых и провоцирующего к гражданской войне.

Активисты предупреждают, что попытки выпустить фильм в прокат могут вылиться в "страшное кровопролитие", и обещают "предпринять радикальнейшие методы борьбы с беззаконием и безумием".



На это обращение Наталья Поклонская отреагировала с недоверием:



Полемика разогрела зрительский интерес – многие ждут не дождутся выхода фильма, предварительно запланированного на конец октября.