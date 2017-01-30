Поклонская вновь просит Генпрокуратуру проверить фильм "Матильда"

Депутат Госдумы Наталья Поклонская вновь попросила Генеральную прокуратуру проверить законность расходования бюджетных средств, выделенных Фондом кино на создание фильма "Матильда".

Сюжет картины Алексея Учителя построен на истории взаимоотношений балерины Матильды Кшесинской и последнего русского царя Николая Романова.

Ранее прокуратура уже проверяла фильм "Матильда" и не нашла в нем никаких нарушений. По словам Поклонской, проверка не косулась содержания самого фильма, поэтому она направила второй запрос на имя генпрокурора Юрия Чайки.



Депутат заявила, что "нельзя допустить", чтобы в кинопрокат вышел фильм, который, по ее мнению, является "антиисторической подделкой", которая направлена "на дискредитацию, клевету и глумление над одним из самых почитаемых святых — царя страстотерпца Николая II и его семьи", говориться в запросе Поклонской в прокуратуру. В фильме "Матильда", по утверждению депутата, Россия представлена страной "виселиц, пьянства и блуда". Кроме того, роль Николая II исполнил Ларе Айдингер, немецкий актер, который в 2012 году сыграл в порнофильм Питера Гринуэя "Гольциус и Пеликанья компания"", написала Поклонская.

Премьера картины намечена на март 2017 года.

Наталья Поклонская известна своими монархическими взглядами. 9 мая прошлого года она вышла на шествие "Бессмертный полк" с портретом Николая II.