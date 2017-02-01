В районе города Авдеевка в Донбассе установлен "режим тишины" до 17:00 по киевскому времени (18:00 мск). Об этом сообщил заместитель председателя администрации Донецкой области Евгений Вилинский, на которого ссылается "Интерфакс".

По его словам, "режим тишины" необходим для проведения работ по восстановлению электроснабжения. "Бригады приступили к работе", - заверил Вилинский.

В последние два дня резко возросло число вооруженных столкновений в районе города Авдеевка и населенного пункта Ясиноватая на линии соприкосновения в Донбассе. В обострении ситуации официальные украинские власти обвинили силы пророссийских сепаратистов.

Однако, по данным оборонного ведомства самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), еще в воскресенье вечером украинские военные начали наступление в этом районе, но получили отпор и вынуждены были вернуться на исходные позиции.

Совет Безопасности ООН во вторник вечером опубликовал заявление, в котором выразил глубокую обеспокоенность "опасной эскалацией ситуации" на востоке Украины и призвал стороны конфликта немедленно прекратить огонь. В документе члены СБ осудили использование вооружений, запрещенных Минскими соглашениями.