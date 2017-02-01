В Палате общин состоится первое голосование по закону о Brexit

В нижней палате британского парламента сегодня состоится первое голосование по законопроекту о выходе страны из Европейского Союза.

Оппозиционная Лейбористская партия заявила, что поддержит закон, и, хотя десятки депутатов-лейбористов могут проголосовать иначе, это не окажет существенного влияния на общий итог.

Ожидается, что документ будет одобрен и на будущей неделе поступит в Палату лордов, где у правящих консерваторов нет большинства.

В случае принятия законопроекта премьер-министр Тереза Мэй получит право начать переговоры с руководством Евросоюза о выходе из организации, которые - согласно Лиссабонскому договору о ЕС - могут длиться не более двух лет.

Британское правительство добивалось права начать процедуру без согласия парламента, однако решение Верховного суда на прошлой неделе исключило такую возможность.

Тереза Мэй объявила в среду, что 2 февраля кабинет обнародует свою стратегию по выходу из Европейского Союза.

На референдуме 23 июня прошлого года за Brexit проголосовали на 2 процента больше избирателей, чем против.

