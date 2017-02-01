МИД Норвегии вызвал посла России из-за отказа депутатам в визе

Министерство иностранных дел Норвегии вызвало посла России, чтобы выразить протест после сообщений об отказе ряду норвежских депутатов в российской визе. Как сообщается на сайте норвежского внешнеполитического ведомства, отказ во въезде может быть связан с санкциями против России, которые Норвегия наряду со странами Евросоюза ввела из-за действий Москвы на востоке Украины.

Ранее на сайте парламента Норвегии появилась информация о том, что делегация членов комитета по международным делам и обороне отложила визит в Москву из-за отказа российской стороны выдать визы нескольким депутатам. Из-за этого они были вынуждены отложить визит, который был намечен на 2-3 февраля. В российском МИД пока не коментируют эту ситуацию.

Евросоюз ввел экономические санкции против России после аннексии Крыма в 2014 году и начала конфликта в Донбассе. Западные страны обвиняют Кремль в вооруженной поддержке сепаратистов. Москва обвинения отвергает. Ограничительные меры затрагивают оборонный, энергетический и финансовый секторы российской экономики.