Организаторы марша памяти Немцова обратились к мэру Москвы

Организаторы марша памяти Бориса Немцова передали в среду в мэрию открытое письмо с призывом согласовать проведение марша памяти Бориса Немцова в центре Москвы 26 февраля.

Накануне один из организаторов Илья Яшин сообщил, что письмо на имя главы города Сергея Собянина подписали известные общественные и политические деятели.

Оргкомитет акции хочет провести её в по маршруту Китай-город – Москворецкая набережная – Большой Москворецкий мост, где 27 февраля 2015 года поздно вечером был убит Борис Немцов.