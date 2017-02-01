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Новости

Организаторы марша памяти Немцова обратились к мэру Москвы

Народный мемориал на месте убийства Бориса Немцова в центре Москвы

Народный мемориал на месте убийства Бориса Немцова в центре Москвы

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Организаторы марша памяти Бориса Немцова передали в среду в мэрию открытое письмо с призывом согласовать проведение марша памяти Бориса Немцова в центре Москвы 26 февраля.

Накануне один из организаторов Илья Яшин сообщил, что письмо на имя главы города Сергея Собянина подписали известные общественные и политические деятели.

Оргкомитет акции хочет провести её в по маршруту Китай-город – Москворецкая набережная – Большой Москворецкий мост, где 27 февраля 2015 года поздно вечером был убит Борис Немцов.

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