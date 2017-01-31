Организаторы: марш памяти Немцова должен пройти в центре Москвы

Организаторы марты памяти Бориса Немцова планируют добиться согласования акции в центре Москвы.

Как написал в "Фейсбуке" один из членов оргкомитета Илья Яшин, в среду группа организаторов передаст в мэрию Москвы соответствующее открытое письмо на имя главы города Сергея Собянина.

По словам Яшина, письмо подписали известные общественные и политические деятели, деятели искусства, среди них - Владимир Рыжков, Ирина Прохорова, Алексей Навальный, Дмитрий Быков, Владимир Мирзоев и другие.

На состоявшемся 23 января заседании оргкомитета марша было принято решение провести акцию 26 февраля по маршруту Китай-город - Москворецкая набережная - Большой Москворецкий, где 27 февраля 2015 года поздно вечером был убит оппозиционный политик Борис Немцов.

Судебный процесс по делу о его гибели продолжается.

