Россия ввела режим пограничной зоны на границе с Белоруссией

Глава ФСБ России Александр Бортников распорядился установить пограничную зону на границе России с Белоруссией. Приказ вступит в силу с 7 февраля, сообщает "Интерфакс".

Региональные пограничные управления ФСБ обязуют установить на границе предупреждающие знаки и определить время и места въезда в пограничную зону. До этого пограничная зона в Брянской области была только вдоль границы с Украиной, в Псковской — на границе с Эстонией и Латвией.

9 января в Белоруссии был введён безвизовый въезд для граждан 80 государств, включая страны Евросоюза и США. Новые правила позволяют гражданам этих стран находиться в Белоруссии до пяти дней при въезде в страну через аэропорт Минска.