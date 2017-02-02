Порошенко: на Украине будет референдум о вступлении в НАТО

На Украине будет проведен референдум о вступлении в НАТО. Об этом заявил президент страны Петр Порошенко в интервью, опубликованном в четверг газетой Berliner Morgenpost.

По словам Порошенко, четыре года назад лишь 16 процентов украинцев выступали за вступление в НАТО, сейчас этот показатель составляет 54 процента.

Ранее Порошенко неоднократно заявлял, что вступление в НАТО остается стратегической целью Украины.

В то же время по сообщениюThe Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники, представители НАТО отменили переговоры с Киевом по вопросу противоракетной обороны в Европе, чтобы не провоцировать Россию.

Отношения с Москвой, по словам одного из собеседников издания, сейчас находятся в такой стадии, что переговоры с Украиной могут быть неверно истолкованы. Другие источники также заметили, что новый президент США Дональд Трамп предпринимает шаги для более тесного сотрудничества НАТО с Москвой.

Кремль неоднократно выражал беспокойство из-за расширения НАТО. Российская сторона ранее предупредила, что те объекты НАТО, которые будут ставить под угрозу безопасность страны, станут целями для ракетных ударов.