Точка невозврата

Свершилось. Подавляющим большинством (498 голосами против 114) Палата общин британского парламента предоставила премьер-министру Терезе Мэй право привести в действие механизм выхода страны из Европейского союза. Главный застрельщик Брекзита – газета Daily Mail ликующе объявила итоги голосования "историческим событием и точкой невозврата". Это не значит, что большинство парламентариев вдруг превратилось в евроскептиков. Сработала политическая лояльность: лидеры и правящей консервативной, и оппозиционной лейбористской партий потребовали от своих членов поддержки законопроекта. Некоторые тори признавались, что голосовали вопреки своим убеждениям. Анна Субри, занимавшая пост министра по делам малого бизнеса и предпринимательства в кабинете Дэвида Кэмерона, сказала: "История не будет добра к парламенту этого состава". Правда, 47 лейбористов (пятая часть фракции) взбунтовались и проголосовали против, вместе с 50 депутатами от Шотландской национальной партии и семью либерал-демократами. К ним присоединился всего один консерватор – легендарный ветеран партии Кеннет Кларк, входивший в состав правительств Маргарет Тэтчер и Джона Мейджора.

Такой итог был предрешен заранее и не вызывал особых сомнений. Выходит, напрасно та же Daily Mail устраивала истерику вокруг судебного решения, потребовавшего парламентского голосования? Стоило ли брать на вооружение терминологию нацистов и сталинистов, объявляя судей "врагами народа", разрушая вековую веру британцев в суд и верховенство закона? Брекзиту решения судов никак не помешали, скорее, наоборот. Фактически его сторонники только выиграли: теперь все оформлено безупречно с точки зрения закона, а у их противников не осталось никаких юридических аргументов. Мэй сможет выдержать обещанный срок и запустить процесс практического выхода из ЕС до конца марта.

Так стоило ли огород городить – раздувать огонь ненависти, подрывать уважение к суду и праву? С точки зрения радикалов, случившееся в любом случае оказалось полезным. Это не преувеличенная реакция, не истерика, не глупость, а глубоко продуманные шаги на пути к антилиберальной революции, которую исподволь готовили некоторые идеологи "брекзитовского" движения.

На днях стало известно, что бывший премьер-министр Дэвид Кэмерон перед референдумом якобы уговаривал владельца газеты Daily Mail лорда Роземира избавиться от главного редактора газеты Пола Дакра. Если эти сообщения верны, этически действия бывшего премьера трудно оправдать. Но понять его можно: Пол Дакр – легендарная фигура среди крайне правых, гений бульварной журналистики, личный вклад которого в исход голосования на референдуме колоссален. Много лет он неустанно, яростно, талантливо трудился, разжигая в своей аудитории – рабочем классе и нижней части класса среднего – недоверие и ненависть к Европейскому союзу и вообще к иностранцам. Не то чтобы газета часто прибегала к откровенной лжи, но выборочный подход к новостям и уж точно совершенно односторонняя их интерпретация стали фирменным стилем. Каждое лыко шло в строку: каждый номер должен был работать на рост народного раздражения по отношению к европейским институтам, договорам, нравам. Много сил уходило на разоблачение либералов, изображение сторонников ЕС негодяями, продажными коррупционерами, подкупленными Брюсселем.

Яркий пример редакционной политики – попытка замолчать, если не оправдать, убийство фанатиком-националистом популярного депутата парламента Джо Кокс. Daily Mail оказалась единственной многотиражной газетой в Великобритании, не поместившей сообщения о преступлении на первую страницу, а запрятавшей его подальше, вглубь номера. При этом газета постаралась затемнить истинные мотивы убийства, затушевать тот факт, что оно было прямо связано с отрицательным отношением Джо Кокс к Брекзиту. Когда же газета ополчилась на судей, выйдя с аршинным заголовком "Враги народа" на первой полосе, то это вызвало настоящий шок среди интеллигенции. "Одной из самых безответственных и опасных в истории" назвал ту публикацию популярный блогер Адам Биенков. "Это открытая попытка устрашения тех, кто пытается поддерживать законность в стране", – написал он, и с этой оценкой были согласны многие.

Из польских сантехников и других иностранцев очень легко было сделать козлов отпущения

На судей c подачи Daily Mail обрушился поток оскорблений и угроз физической расправы. Превратилась в ад и жизнь Джины Миллер, женщины, решившейся формально обратиться в суд с иском против попыток исключить парламент из процесса принятия решения о выходе из ЕС. Но, может быть, еще страшнее то, что такого рода публикации грозят повредить фундамент, на котором испокон веков стоит британское государство. Ведь общепризнано: английская демократия потому и прочна, что была основана на изначальном уважении к закону и праву.

И дело, конечно, не только в Daily Mail. На Брекзит усердно работали и другие бульварные газеты, Партия независимости Соединенного королевства и ее харизматичный лидер Найджел Фарадж, и политики на правом фланге партии консерваторов. Всем вместе им удалось угадать народные настроения: белый рабочий класс и значительная часть класса среднего, жители маленьких городов и селений, особенно старшее поколение, ощущают себя проигравшими в результате глобализации и информационной революции. Их мучает ностальгия по "доброй старой Англии", им свойственно глубокое недоверие ко всему иностранному, всему иному. К тому же наплыв дешевой рабочей силы из стран ЕС на самом деле вел к росту безработицы и снижению зарплат. Из польских сантехников и других иностранцев очень легко было сделать козлов отпущения. Раздражение и отторжение британской глубинки вызывает городская интеллигенция с ее ориентацией на общеевропейские ценности.

Референдум поднял небывалую волну ксенофобии, которую оседлали крайне правые, надеющиеся вылепить британское общество по своему образу и подобию. В Британии вроде бы нет аналога американского движения так называемых альтернативных правых, сыгравшего столь значительную роль на президентских выборах в США. Но в социальных сетях оно уже фактически существует. Там бушует и торжествует ксенофобская, расистская злоба. Совершенно деструктивные настроения главенствуют и на противоположном, крайне левом фланге. Там тоже презирают либеральные ценности, международную торговлю, глобализацию, ЕС. А Лейбористская партия расколота, в парламенте фактически нет оппозиции, без которой эффективное функционирование демократической системы невозможно. Теперь вот еще и судебно-правовая система оказалась под атакой со стороны Daily Mail и иже с ней.

Выступая в парламенте, бывший канцлер казначейства Джордж Осборн, пожертвовавший ради борьбы против Брекзита своей политической карьерой, призвал парламент не противиться волеизъявлению народа на референдуме и принять закон, избежав тем самым конституционного кризиса. Но при этом он предупредил об опасности выбора правительства, готового пожертвовать экономическими интересами страны ради жесткого контроля над иммиграцией. Примерно о том же говорил и Кеннет Кларк, обеспокоенный перспективой выхода Британии не только из политических структур ЕС, но также и из европейского общего рынка, и из таможенного союза. Он напомнил, что именно героиня правых Маргарет Тэтчер добилась отмены таможенных барьеров и полноценного участия Британии в европейском общем рынке.​ Daily Mail на следующий день злобно издевалась над внешним видом и манерой говорить Кларка; Пол Дакр продолжает неутомимо трудиться все в том же направлении.

Премьер и ее кабинет, разумеется, отдают себе отчет в неизбежно ждущих страну экономических трудностях, а потому энергично ищут альтернативы и торговле с Европой, и политическим связям. Вот почему для Терезы Мэй так важно было заручиться поддержкой нового президента США, и она добилась своего, стала первым иностранным лидером, нанесшим официальный визит Дональду Трампу. Тот был ласков, интимно-доверительно брал британскую даму за руку. Не стал возражать, когда Мэй объявила миру, что новый лидер США "на 100 процентов поддерживает НАТО". Привилегированный характер американо-британских отношений получил, таким образом, подтверждение. Но выльется ли он в привилегии торговые, остается неясным.

Британская пресса также пишет, что камнем преткновения в тесных связях с новой администрацией может стать отношение к России и ее лидеру. Мэй совершенно не разделяет симпатий Дональда Трампа к Путину, британские политологи выражали надежду на то, что ей удастся умерить пророссийский энтузиазм Белого дома и отговорить Трампа от намерений отменить принятые против Москвы санкции.

Теперь закон должна утвердить еще и Палата лордов. Однако реальная власть в парламенте принадлежит Палате общин, которая легко может преодолеть попытку лордов существенно изменить законопроект. Точка невозврата действительно пройдена.

Андрей Остальский – лондонский политический комментатор

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