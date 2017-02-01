Палата общин одобрила закон о начале процедуры выхода из ЕС

Палата общин британского парламента одобрила во втором чтении законопроект о начале процедуры выхода страны из Евросоюза.

Законопроект дает право премьер-министру Терезе Мэй начать соответствующие переговоры с руководством Евросоюза, которые – согласно Лиссабонскому договору о ЕС – могут длиться не более двух лет.

В поддержку документа голосовали как правящие консерваторы, так и большинство представителей оппозиции.

На будущей неделе законопроект будет повторно представлен Палате общин – для детального обсуждения на уровне профильных комитетов. Затем он будет направлен в Палату лордов.

В среду же Тереза Мэй подтвердила, что 2 февраля будет обнародован детальный план действий правительства по выходу из Европейского союза. Кроме всего прочего, будет определен и будущий статус граждан стран ЕС, проживающих в Великобритании.

Кабинет Мэй добивался права начать Brexit без согласия парламента, однако решение Верховного суда на прошлой неделе исключило такую возможность.

На референдуме 23 июня прошлого года большинство британских избирателей проголосовали за выход из ЕС.