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Новости

В боях под Авдеевкой погибли еще два украинских солдата

После обстрела в Авдеевке (2 февраля 2017 г.)

После обстрела в Авдеевке (2 февраля 2017 г.)

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Украинские военные сообщили о гибели еще двух и ранее девяти солдат в районе боев под Авдеевкой (Донецкая область). Зафиксированы 54 обстрела на Донецком и Мариупольском направлениях.

По данным штаба операции против сепаратистов, из-за обстрелов в городе не смогли восстановить электроснабжение.

В четверг на YouTube появилась видеозапись последствий обстрелов жилых кварталов Авдеевки пророссийскими сепаратистами.

Вооруженное противостояние в Донбассе обострилось 29 января.

Согласно информации военных, сепаратисты при поддержке российских войск начали интенсивный обстрел украинских позиций в Авдеевке и пытались их штурмовать.

Пророссийские сепаратисты утверждают, что в эскалации конфликта виновен Киев.

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