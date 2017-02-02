В боях под Авдеевкой погибли еще два украинских солдата

Украинские военные сообщили о гибели еще двух и ранее девяти солдат в районе боев под Авдеевкой (Донецкая область). Зафиксированы 54 обстрела на Донецком и Мариупольском направлениях.

По данным штаба операции против сепаратистов, из-за обстрелов в городе не смогли восстановить электроснабжение.

В четверг на YouTube появилась видеозапись последствий обстрелов жилых кварталов Авдеевки пророссийскими сепаратистами.

Вооруженное противостояние в Донбассе обострилось 29 января.

Согласно информации военных, сепаратисты при поддержке российских войск начали интенсивный обстрел украинских позиций в Авдеевке и пытались их штурмовать.

Пророссийские сепаратисты утверждают, что в эскалации конфликта виновен Киев.

