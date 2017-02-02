Путин и Орбан поговорили по душам

"Венгрия стремится установить открытые и прозрачные отношения с Россией и раз в год садится за стол переговоров: в прошлом году в Москве, в этом году – в Будапеште", – заявил венгерский премьер Виктор Орбан на совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным 2 февраля. Встречи российского и венгерского лидеров уже стали рутинными. Главными темами переговоров Орбана и Путина остаются газ, атомный проект "Пакш-2" и санкции.

"Пакш-2", который Виктор Орбан назвал "проектом века", подразумевает строительство российской стороной двух новых энергоблоков атомной электростанции Пакш, на реализацию которого Россия выдаст Венгрии кредит в размере 80% стоимости проекта, который в данный момент ждет утверждения Еврокомиссией. "Между Россией и Венгрией все вопросы по Пакшу улажены", – заявил накануне приезда Путина уполномоченный венгерского правительства по проекту "Пакш-2" Аттила Асоди. Поэтому президент России после встречи с Орбаном добавил только, что российская сторона готова предоставить и все 100% кредита (полная стоимость проекта – 12 миллиардов евро). Что скажет на это венгерское правительство, пока неизвестно.

Утром в четверг венгерский МИД заявил, что Будапешт рассматривает и другие способы финансирования проекта – выиграет тот, который окажется выгоднее. По словам Виктора Орбана, строительство энергоблоков может начаться уже в 2018 году. В целом Орбан и Путин уделили большое внимание энергетике. По словам венгерского премьера, для Венгрии важно, чтобы "российский газ любыми способами попал в Венгрию". Поэтому на встрече было принято решение о начале переговоров о поставках российского газа после 2021 года (о поставках до 2021-го было подписано соглашение в позапрошлом году).

Отдельной важной темой переговоров были санкции ЕС против России. Виктор Орбан в очередной раз заявил, что по его мнению, санкции бессмысленны и играют против самой Европы. Однако правом вето по этому вопросу (такие решения в ЕС принимаются консенсусом) Венгрия еще ни разу не воспользовалась. По мнению главного научного сотрудника Центра по исследованию мировой экономики Венгерской академии наук Андраша Деака, "бесполезно кричать о вреде санкций в одиночку. Речь может пойти о создании некой коалиции стран, которые противостоят санкциям, и в этом крайне заинтересована Россия".

Тем не менее экономические отношения можно строить и в условиях санкций. В конце прошлого года, например, в Туле было открыто совметное российско-венгерское животноводческое предприятие Agrofeed. Известно также о готовящемся строительстве совместных сельскохозяйственных предприятий в Подмосковье и Сибири. В конце встречи главы МИД двух стран подписали соглашение о межрегиональном сотрудничестве на следующие пять лет.

На переговорах поднимались также вопросы сотрудничества в сфере образования, водоснабжения и даже космонавтики. Но в целом ничего серьезного нынешняя встреча Орбана и Путина не принесла. Зато было много поклонов в сторону друг друга. "У встречи есть и символическое значение, которое стало еще более сильным после прихода к власти Трампа", – говорит Андраш Деак. По его словам, в новых условиях Виктор Орбан чувствует себя сейчас более уверенно, заводя дружбу с Россией. Однако, по мнению эксперта, рано делать ставку на перспективу налаживания отношений с Россией администрации нового американского президента Дональда Трампа. "Конечно, сейчас заявления Трампа нравятся и России, и Вегнрии, но надо смотреть в более далекой перспективе. Пока мы явно можем рассчитывать на период неопределенности, надо подождать, пока американское руководство покажет себя", – подчеркивает Андраш Деак.

Приезд Владимира Путина в Будапешт сопровождали и акции протеста. Партия "Вместе", например, устроила "Концерт свиста" против "союза Орбана и Путина". Участников акции силы безопасности вытеснили с площади перед парламентом на более "безопасные" улицы. Ну а те жители Будапешта, которые до сих пор не интересовались Путиным, надолго его запомнят: из-за закрытой на весь день линии метро, перекрытых улиц и повсеместных ограничений жизнь в городе 2 февраля была перевернута с ног на голову.