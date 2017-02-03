Госдума приравняет встречи депутатов с избирателями к митингам

Законопроект, который приравнивает к митингам встречи депутатов с избирателями, согласован с Кремлем. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник близкий к руководству Госдумы России.

Документ был внесен 2 февраля депутатом "Единой России" от Москвы Ириной Белых.

Поправки к закону о митингах предполагают особый порядок уведомления о таких встречах. Депутаты всех уровней, желающие встретиться с избирателями, должны согласовать мероприятие не позднее, чем за семь дней (для обычных митингов минимальный срок – 10 дней). Без предварительного согласования встречи невозможны.

Фракция "Справедливой России" не намерена поддерживать поправки. Первый заместитель главы думского комитета по законодательству Михаил Емельянов, представляющий партию назвал идею "безумной". Депутат от КПРФ Валерий Рашкин заявил, что законопроект — это "прямое нарушение Конституции".

В конце декабря похожие поправки, заставляющие депутатов согласовывать встречи с избирателями, приняла Мосгордума. Для встречи с местными жителями депутаты обязаны уведомить мэрию не позднее чем за десять дней, а также согласовать время и место проведения мероприятия.

Сейчас подобные поправки обсуждаются в Закондательном собрании Петербурга.