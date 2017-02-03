Киев и сепаратисты сообщают о новых жертвах обстрелов в Донбассе

В Донбассе за минувшие сутки в результате обстрелов сепаратистами украинских позиций погибли четверо военнослужащих, 17 человек были ранены. Украинские военные зафиксировали 114 обстрелов, в том числе в районе Авдеевки (Донецкая область), где в конце января обострилось вооруженное противостояние.

По данным штаба украинской армии, пророссийские сепаратисты ведут огонь из установок "Град", танков, гранатометов и минометов на Донецком и Мариупольском направлении.

Международная группа следователей Bellingcat проанализировав спутниковые снимки, видео, отчеты ОБСЕ, сообщения в соцсетях, считает, что сепаратисты установили "Грады" в жилых кварталах Донецка. Об этом говорится в докладе следователей, опубликованном 2 февраля.

Пророссийские сепаратисты утверждают, что в эскалации конфликта виновен Киев и сообщают о как минимум двух погибших и 13 раненых в результате ракетного обстрела Донецка украинскими военными минувшей ночью.

Заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг в пятницу посетит Авдеевку. Накануне он заявил, что продолжающие обстрелы Авдеевки и Донецка неприемлемы и призвал прекратить огонь в Донбассе.

Совет безопасности ООН на заседании в четверг осудил применение оружия, запрещенного Минскими соглашениями.

Президент Украины Петр Порошенко в Фейсбуке вновь обвинил Россию в "систематическом" нарушении Минских договоренностей и обострении ситуации в Донбассе.

Москва отвергает обвинения в поддержке пророссийских сепаратистов на востоке Украины.