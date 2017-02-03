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Советником спикера Государственной Думы стал представитель РПЦ

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин

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Глава Госдумы Вячеслав Володин назначил своим советником на общественных началах представителя Русской православной церкви. Им стал первый заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Александр Щипков. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в нижней палате парламента.

В Московской патриархии Щипков отвечает за работу с политическими партиями. От комментариев газете по поводу назначения он отказался.

Глава думского комитета по общественным объединениям и религиозным организациям Сергей Гаврилов предположил, что представитель РПЦ будет заниматься вопросами семейного законодательства.

Ранее на рождественнской парламентской встрече Володин заявил, что депутаты Госдумы постараются реализовать в форме законов предложения патриарха Кирилла "решить проблему абортов" и прекратить "практику ростовщичества" в России.

Щипков уже работал советником на общественных началах Сергея Миронова, когда тот возглавлял Совет федерации. Один из источников издания охарактеризовал Щипкова как "кандидата философских наук традиционных взглядов".

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