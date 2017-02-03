Советником спикера Государственной Думы стал представитель РПЦ

Глава Госдумы Вячеслав Володин назначил своим советником на общественных началах представителя Русской православной церкви. Им стал первый заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Александр Щипков. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в нижней палате парламента.

В Московской патриархии Щипков отвечает за работу с политическими партиями. От комментариев газете по поводу назначения он отказался.

Глава думского комитета по общественным объединениям и религиозным организациям Сергей Гаврилов предположил, что представитель РПЦ будет заниматься вопросами семейного законодательства.

Ранее на рождественнской парламентской встрече Володин заявил, что депутаты Госдумы постараются реализовать в форме законов предложения патриарха Кирилла "решить проблему абортов" и прекратить "практику ростовщичества" в России.

Щипков уже работал советником на общественных началах Сергея Миронова, когда тот возглавлял Совет федерации. Один из источников издания охарактеризовал Щипкова как "кандидата философских наук традиционных взглядов".