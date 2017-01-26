Володин: предложения патриарха будут реализованы в форме законов

Депутаты Госдумы постараются реализовать в форме законов предложения патриарха Кирилла "решить проблему абортов" и прекратить "практику ростовщичества" в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление спикера Вячеслава Володина на рождественской парламентской встрече 26 января.

В конце сентября 2016 года патриарх Кирилл поставил свою подпись под петицией о запрете абортов. Ее авторы требуют, в частности, запретить хирургическое и медикаментозное прерывание беременности и противозачаточные средства с абортивным действием. Также сообщалось, что сборы подписей проводятся во многих храмах России.

По "ростовщичеством" патриарх имел в виду выдачу малообеспеченным семьям микрозаймов под высокие проценты, передает РИА-Новости.