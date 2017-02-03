В Чечне две недели удерживают в заложниках жителя Ингушетии

В Чечне сотрудники правоохранительных органов вторую неделю удерживают в заключении жителя Ингушетии Анзора Алиева. Об этом сообщает правозащитный центр "Мемориал".

Анзор Алиев предположительно находится в отделе МВД по Сунженскому району Чечни. Как рассказали правозащитникам его родители, неизвестные требуют от них привести в полицию второго сына, Шамиля, который ранее был осужден по обвинению в пособничестве террористам. В противном случае, они угрожают убить заложника или объявить, что он "террорист".

Анзор Алиев и его отец были задержаны 23 января на территории Чечни, где они оба работают. На следующий день отца отпустили, потребовав привести второго сына. Два дня назад неизвестные попытались увезти Шамиля Алиева из дома, но им помешала полиция, которую вызвала его мать.

Шамиль Алиев был осужден в 2013 году. Правозащитники считают, что он мог стать жертвой оговора. Его фамилия была внесена в перечень людей, связанных с терроризмом.

Три года спустя, по настоянию матери, он сменил фамилию и собирался совершить паломничество в Мекку. После этого чеченские власти обвинили его в намерении уехать в Сирию, чтобы присоединиться к запрещенной в России экстремистской организации "Исламское государство".

Представители МВД Чечни не комментируют ситуацию.

По данным правозащитников, за последние 20 лет на территории республики были похищены более пяти тысяч человек. Ко многим случаям похищения были причастны представители силовых структур.