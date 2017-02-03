Навальный: президентская кампания не прекратится после приговора

Избирательная кампания Алексея Навального не прекратится даже в случае вынесения ему приговора, которого требует обвинение. Об этом оппозиционер заявил в своем последнем слове на заседании по делу "Кировлеса".

Он в очередной раз подчеркнул, что связывает свое судебное преследование с антикоррупционной деятельностью ФБК и намерением участвовать в президентских выборах.

Навальный также отметил, что его оскорбляет суд над бизнесменом Петром Офицеровым, которого он назвал совершенно невиновным человеком.

Представитель стороны обвинения потребовал приговорить Навального к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в 500 тысяч рублей, а Офицерова – к четырем годам условно и такому же штрафу.

Оглашение приговора назначено но 8 февраля. Суд разрешил Навальному покинуть Киров.

В 2013 году Алексей Навальный и Петр Офицеров были приговорены к условным срокам по обвинению в организации хищения. Европейский суд по правам человека признал приговор неправосудным. После его отмены в ноябре 2016 года Верховный суд России направил дело "Кировлеса" на новое рассмотрение.

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