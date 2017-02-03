Обвинение просит для Навального 5 лет условно и штраф

Обвинение просит приговорить оппозиционера Алексея Навального к пяти годам лишения свободы условно и 500 тысячам рублей штрафа по делу "Кировлеса". Для бизнесмена Петра Офицерова прокурор запросил четыре года условно и такой же штраф. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода из зала суда в Кирове.
Позиция стороны обвинения практически полностью повторяет первый процесс по делу "Кировлеса" в 2013 году.
Прения сторон прошли в пятницу. Судья пообещал, что будет стараться завершить рассмотрение в этот день. Навальный намерен покинуть Киров, чтобы в субботу принять участие в открытии своего предвыборного штаба в Петербурге.
Оппозиционер ранее выразил уверенность, что обвинительный приговор в отношении него и Петра Офицерова предопределен.
В 2013 году Навальный и Офицеров были приговорены к условным срокам по обвинению в организации хищения 10 тысяч кубометров леса, что нанесло ущерб бюджету Кировской области в размере 16 миллионов рублей. Европейский суд по правам человека признал приговор неправосудным. После его отмены в ноябре 2016 года Верховный суд России направил дело "Кировлеса" на новое рассмотрение.
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