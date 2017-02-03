Российские хакеры могли атаковать спецслужбы Норвегии

Спецслужбы Норвегии заявили, что 9 аккаунтов электронной почты их сети были атакованы хакерами, которые могут быть связаны с российской разведкой, однако утечек секретной информации не было.

Представитель спецслужб сообщил о вероятной причастности к кибератакам хакерской группы APT29, называющей себя Cozy Bear ("Уютный медведь"), которая связана с российскими разведслужбами. В прошлом году сообщалось, что группа имеет отношение к проникновению в некоторые сети Белого дома, Госдепартамента и Объединенного комитета начальников штабов, а позже – в сервер Демократической партии США.

По данным норвежских служб безопасности, недавно от иностранных партнеров поступило предупреждение об угрозе кибератак, в том числе на Норвежскую рабочую партию, а также военные и правительственные учреждения страны.

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