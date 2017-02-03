В Румынии прошли массовые демонстрации против коррупции

В Румынии 3 февраля уполномоченный по правам человека ("народный адвокат") Виктор Чорбя обратился в Конституционный суд с жалобой на недавнее постановление правительства социал-демократов, которое отменяет уголовную ответственность за некоторые коррупционные действия. Решение правительства в минувшие дни было оспорено генеральным прокурором и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. В четверг премьер-министр Сорин Гриндяну заявил, что не откажется от принятого решения, несмотря на протесты внутри Румынии и критические отзывы политиков в соседних государствах. Постановление должно вступить в силу через неделю. Однако не исключено, что этому может помешать Апелляционный суд.

О массовых протестах в Румынии рассказывает корреспондент Радио Europa Libera Адриан Янович.

Поправки в закон, которые правительство приняло в минувший вторник, рассматриваются как попытки власти смягчить ответственность за коррупцию. Если сумма ущерба от злоупотребления должностными полномочиями не превышает 44 тысяч евро, то чиновник уже не рискует попасть в тюрьму. Всю неделю в Бухаресте и других городах страны проходили масштабные акции протеста, в которых участвовали сотни тысяч человек. Поправки приобретут силу закона 11 февраля.

В протестах участвовали в основном молодые люди. Они вели себя корректно, инцидентов с участием полиции среди участников акции в последние два дня я не видел. Однако в среду сообщалось о столкновениях с полицией, восемь человек были ранены, двадцать задержаны полицией. В предстоящие выходные дни акции протеста могут продолжиться.

Заместитель главы Европейской комиссии Франк Тиммерманс призвал правительство Румынии "срочно пересмотреть" постановление, предупредив, что если оно примет силу закона, то нанесет ущерб программе получения Бухарестом финансовой поддержки из европейских фондов.

С отдельным заявлением выступили США, Германия, Канада, Финляндия и Франция, подчеркнув, что правительство Румынии "подорвало прогресс и верховенство права, а также ведущуюся уже десять лет борьбу с коррупцией".