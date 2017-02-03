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Саммит ЕС согласовал план сокращения миграции в Европу по морю

Участники саммита ЕС на Мальте (Валетта, 3 февраля 2017 г.)

Участники саммита ЕС на Мальте (Валетта, 3 февраля 2017 г.)

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Лидеры стран ЕС согласовали на встрече в Валетте (Мальта) программу сокращения потока мигрантов, прибывающих в Европу через Средиземное море.

Как сообщает агентство DPA, ссылаясь на дипломатические круги, план включает увеличение помощи Ливии - прежде всего на укрепление береговой охраны и создание лагерей для беженцев, а также финансовую поддержку тех мигрантов, кто решил добровольно вернуться на родину.

На саммите шла речь и о необходимости укрепить единство Евросоюза в условиях, когда начинается процедура выхода из него Великобритании.

Кроме того, европейские лидеры выразили обеспокоенность в связи с некоторыми решениями президента США Дональда Трампа и его администрации, но договорились пока ничего не менять в своих отношениях с Вашингтоном. Об этом сказал мальтийский премьер-министр Джозеф Мускат.

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