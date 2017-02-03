СБУ: сепаратисты ведут огонь из жилых кварталов Донецка

Служба безопасности Украины обнародовала данные об обстрелах, которые, как утверждается, ведут пророссийские сепаратисты из жилых кварталов в Донецке.

Речь идёт о телефонном разговоре экс-главы так называемого "народного совета" самопровозглашённой "ДНР" Андрея Пургина с бывшим депутатом того же "совета" Татьяной Дворядкиной. Из него следует, что сепаратисты ведут обстрелы украинских позиций из жилых кварталов Донецка.

По информации штаба операции против сепаратистов, с 29 января, когда обострилась ситуация в Авдеевке, погибли 10 украинских военнослужащих, ещё 66 - ранены. Сепаратисты совершили около 40 длительных обстрелов украинских позиций, по которым было выпущено порядка 6 тысяч снарядов.

Как рассказали изданию "Украинская правда" источники в разведывательных кругах, обострение в Авдеевке возникло, когда украинские бойцы расставляли "секреты" вблизи своих позиций и наткнулись на группу сепаратистов, которые запросили об артиллерийской поддержке. Бойцы украинской армии вынуждены были вытеснить сепаратистов с занятых ими позиций.

Ранее в пятницу Кремль вновь возложил на Киев вину за обострение обстановки в Донбассе.

Киев же считает, что ответственность за эскалацию конфликта несут сепаратисты и поддерживающая их Россия.

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