Официально личность напавшего на солдата около Лувра не установлена

Официально пока не установлена личность напавшего на солдата около Лувра в центре Парижа.

Об этом заявил парижский прокурор Франсуа Моленс. По его словам, известно, что 29-летний гражданин Египта недавно приехал в Париж из Дубая по туристической визе, имел вид на жительство в Объединённых Арабских Эмиратах, а также саудовскую и турецкую визы.

Полиция пытается установить, есть ли у него сообщники.

Ранее в пятницу сообщалось, что вооружённый мачете неизвестный легко ранил солдата, охранявшего Лувр, а сам получил тяжелые ранения, когда военнослужащий в ответ стал в него стрелять.

С места событий были эвакуированы сотни туристов, среди которых началась паника.

Премьер-министр Франции Бернар Казнёв заявил, что нападение "имело террористический характер".

Во Франции продолжает действовать чрезвычайное положение, введённое после серии терактов в Париже 13 ноября 2015 года, когда погибли 130 человек.