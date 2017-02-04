Алексей Навальный открыл предвыборный штаб в Петербурге

В Петербурге оппозиционер Алексей Навальный открыл сегодня свой первый региональный предвыборный штаб.

Главой штаба стала Полина Костылёва, председатель местного отделения незарегистрированной Партии прогресса, созданной Навальным.

Оппозиционер начал кампанию по регистрации для участия в выборах президента России в 2018 году.

В YouTube появилась видеозапись одиночных пикетов против Навального около его штаба в Петербурге.

В Петербург оппозиционер прилетел из Кирова - по разрешению суда, который 8 февраля вынесет приговор по делу оппозиционера и бизнесмена Петра Офицерова. Они обвиняются в хищении в компании "Кировлес". Прокурор просит приговорить их к условным срокам наказания и крупным штрафам.