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Новости

Премьер Румынии отозвал проект указа, вызвавшего массовое недовольство

Демонстрация в Бухаресте

Демонстрация в Бухаресте

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Премьер-министр Румынии социал-демократ Сорин Гриндяну - под давлением массового недовольства - отозвал проект правительственного указа о декриминализации ряда коррупционных действий.

Гриндяну согласился с необходимостью общественной дискуссии по поводу предложенной правовой реформы.

Накануне, 3 февраля, румынский уполномоченный по правам человека ("народный адвокат") Виктор Чорбя оспорил правительственное постановление в Конституционном суде. Ранее решение было оспорено генеральным прокурором и президентом страны Клаусом Йоханнисом.

Несколько дней подряд в Бухаресте проходили массовые демонстрации противников коррупции. Порой акции перерастали в столкновения. Были задержаны более 100 человек.

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