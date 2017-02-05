Минюст США обжаловал решение судьи в Сиэтле об указе Трампа

Министерство юстиции США подало срочную апелляцию на решение судьи в Сиэтле, которое заблокировало действие иммиграционного указа Дональда Трампа. Ранее президент назвал судью Джеймса Робарта "так называемым судьей", а его решение о приостановлении действия президентского указа "смехотворным".

В апелляции Минюста указано, что судебный запрет "подвергает сомнению" решение президента, принятое в интересах национальной безопасности, и "искажает" систему исполнения указов. Рассматривать ее будет жюри из трех судей, которые могут вынести свое решение в любой момент. Предсказать это решение, однако, сейчас не берется никто.

Генеральный прокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон – один из тех, кто оспаривал в суде указ Трампа, заявил, что приостановка действия запрета на иммиграцию демонстрирует верховенство Конституции США. Никто не может быть выше закона, даже президент, подчеркнул Фергюсон.