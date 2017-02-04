В США приостановлено действие запрета на иммиграцию

Многим иностранным авиапассажирам разрешили вылететь в США после того, как федеральный судья в Сиэтле приостановил действие указа президента Дональда Трампа об ужесточении иммиграционных правил.

Такие авиакомпании, как Air France, Qatar Airways, Lufthansa and Swiss Airways заявили, что примут на следующие в США рейсы тех, у кого есть действующие американские визы.

Министерство внутренней безопасности США объявило, что прекращает распространять предупреждения отказаться от поездки в Америку гражданам стран, упомянутых в указе президента Трампа. Сообщается о возвращении стандартной процедуры проверки иностранных пассажиров.

Генеральный прокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон - один из тех, кто оспаривал в суде указ Трампа, заявил, что приостановка действия запрета на иммиграцию демонстрирует верховенство конституции США. Никто не может быть выше закона, даже президент, подчеркнул Фергюсон.

Трамп назвал решение федерального судьи Джеймса Робарта "нелепым", обещал его отменить и выразил сомнение в профессиональных качествах судьи.

