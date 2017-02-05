Майк Пенс выразил обеспокоенность конфликтом на Украине

Вице-президент США Майк Пенс выразил обеспокоенность обострением конфликта на востоке Украины и отметил, что Вашингтон наблюдает за происходящим.

В интервью телеканалу ABC News Пенс заявил, что президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин обсудили эскалацию конфликта в Донбассе во время недавнего телефонного разговора. По словам Пенса, несмотря на озабоченность кризисом на Украине, американская администрация в ближайшие месяцы может рассмотреть отмену санкций, введенных против Москвы за аннексию Крыма и поддержку вооруженных сепаратистов.

Пенс также допустил сотрудничество США с Россией в борьбе с запрещенной во многих странах экстремистской группировкой "Исламское государство".

На прошлой неделе в Донбассе резко обострилась обстановка. В районе Авдеевки, пригороде Донецка, фиксируются взаимные обстрелы позиций между украинскими войсками и вооруженными отрядами пророссийских сепаратистов. Конфликтующие стороны несут потери в живой силе и технике, есть жертвы среди мирного населения. 4 февраля в Авдеевке установилось относительное затишье.

В телефонном разговоре с президентом Украины Петром Порошенко глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США "будут работать" как с Киевом, так и с Москвой над урегулированием конфликта.