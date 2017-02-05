Власти Петербурга передали Сампсониевский собор в ведение РПЦ

Власти Санкт-Петербурга передали Сампсониевский собор в пользование Русской православной церкви. Вместе со Смольным и Исаакиевским соборами, а также храмом Спаса-на-Крови он входил в состав государственного музея-памятника "Исаакиевский собор". Весь процесс передачи храма Церкви длился два года.

На церемонии передачи, которая началась с литургии, директор музея-памятника "Исаакиевский собор" Николай Буров передал ключи от здания архимандриту Серафиму. Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия на церемонии не было.

10 января губернатор Петербурга Георгий Полтавченко объявил о переходе Исаакиевского собора в ведение Русской православной церкви. Решение властей подвергли критике политики, деятели искусства и жители города. В акциях протеста против передачи памятника Церкви участвовали тысячи человек.